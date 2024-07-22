İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğünü açıkladı. Son 24 saat içinde İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda en az 10 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanlar da bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 760'a yükseldi.

22.07.2024 14:03
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Cenin, Selfit ve Eriha kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 760'a yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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