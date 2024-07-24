İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle, Filistinlilere ait bir ev ve koyun besiciliği için kullanılan yapıyı yıktı.

İsrail güçleri, sabah saatlerinde Matar Mahallesi'ne baskın düzenledi. Askerler, 140 metrekarelik bir evi ve koyun besiciliği için kullanılan barınağı yerle bir etti.

Bölge sakinleri, yıkımın, C bölgesinde "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 318 iş yerinin yıkıldığı, 85'i Kudüs'te olmak üzere 359'una yıkım ihtarı yapıldığı kaydedildi.

Kudüs'teki İsrail Belediyesi, Filistinlilere inşaat izni vermeyi reddediyor ve onların ev ve iş yerlerini yıkıyor.