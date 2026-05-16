İsrail Askerleri Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerindeki saldırılarında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, askerler ile gaspçı İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve güneyindeki El Halil kentlerinde Filistinlilere saldırdı.

Tulkerim'in Belga bölgesindeki saldırıda İsrail askerlerinin darbettiği 13 yaşındaki Filistinli bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

Askerlerin, El Halil'in eski şehir bölgesinde yer alan Cabir Mahallesi'nde darbettiği bir kişi de hastanelik oldu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise El Halil yakınlarındaki Sair kasabasında genç bir kızı darbetti.