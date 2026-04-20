İsrail Askerleri El Halil\'de Evi Yıktı

EL İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde mülkiyet belgelerine rağmen Filistinli aileye ait bir evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri El Halil'deki Terkumiya beldesinin Şaab el-Bir bölgesine baskın düzenledi.

Ağır iş makineleri eşliğinde beldeye giren İsrail askerleri, mülkiyetlerini kanıtlayan belgeleri bulunmasına rağmen, evdeki eşyaların dışarı çıkarılmasının ardından Filistinli aileye ait iki katlı evi yıktı.

Yıkılan evde 10 kişilik bir ailenin yaşadığı ve mülkiyetinin Filistinli Emir Bessam el-Caafira'ya ait olduğu aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evleri yıkılan ailenin enkaz başında büyük bir üzüntü ve çaresizlik içinde olduğu, yıkımın ardından gözyaşlarına boğularak yaşananlara tepki gösterdiği görüldü.

İsrail makamlarının 22 Aralık 2025'te de aynı beldede birkaç katlı 6 eve yıkım tebligatı gönderdiği aktarıldı.

Filistinli kaynaklar, söz konusu evlerin Terkumiya'nın doğusunda, gasbedilmiş araziler üzerine kurulan yasa dışı "Adora" ve "Tilem" yerleşimleri yakınında bulunduğunu belirtiyor. İsrail'in bölgedeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin Filistin toprakları üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'in yıkım ve işgal politikalarının durdurulmasını talep ediyor.