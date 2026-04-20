İsrail Askerleri El Halil'de Evi Yıktı
İsrail Askerleri El Halil'de Evi Yıktı

20.04.2026 14:44
İsrail askerleri, mülkiyet belgelerine rağmen El Halil'de bir Filistinli ailenin evini yıktı.

EL İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde mülkiyet belgelerine rağmen Filistinli aileye ait bir evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri El Halil'deki Terkumiya beldesinin Şaab el-Bir bölgesine baskın düzenledi.

Ağır iş makineleri eşliğinde beldeye giren İsrail askerleri, mülkiyetlerini kanıtlayan belgeleri bulunmasına rağmen, evdeki eşyaların dışarı çıkarılmasının ardından Filistinli aileye ait iki katlı evi yıktı.

Yıkılan evde 10 kişilik bir ailenin yaşadığı ve mülkiyetinin Filistinli Emir Bessam el-Caafira'ya ait olduğu aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evleri yıkılan ailenin enkaz başında büyük bir üzüntü ve çaresizlik içinde olduğu, yıkımın ardından gözyaşlarına boğularak yaşananlara tepki gösterdiği görüldü.

İsrail makamlarının 22 Aralık 2025'te de aynı beldede birkaç katlı 6 eve yıkım tebligatı gönderdiği aktarıldı.

Filistinli kaynaklar, söz konusu evlerin Terkumiya'nın doğusunda, gasbedilmiş araziler üzerine kurulan yasa dışı "Adora" ve "Tilem" yerleşimleri yakınında bulunduğunu belirtiyor. İsrail'in bölgedeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin Filistin toprakları üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'in yıkım ve işgal politikalarının durdurulmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
