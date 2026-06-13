İsrail Askerleri Engelli Gence Ateş Açtı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli engelli genci ateşe açarak yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, Nablus kentine bağlı Duma beldesinin girişinde 29 yaşındaki Filistinli engelli gence ateş açtı.

Gencin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından ve bacağından yaralandığı aktarılan haberde, ambulansla bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.

Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.