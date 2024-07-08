İsrail Askerleri Filistinli Aileye Ait Evi Yakıyor

Güncel

İsrail askerlerinin saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta Filistinli aileye ait evi eğlence için yaktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, İsrail askerleri Refah'ta saldırılar nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalan Filistinli aileye ait evi ateşe verdi.

Görüntüde, evin salonunun yandığı ve bir İsrail askerinin yatak odasını da ateşe verdiği görülüyor.

İsrail askerinin yatak odasındaki süngeri deodorant ve çakmak yardımıyla yaktığı kameraya yansıyor.

Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ne zaman çekildiği ise belirtilmedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarla enkaza çevirdi.

Ordunun bölgeye havadan ve karadan saldırıları devam ederken, İsrail askerleri de sık sık Filistinlilere ait evleri ateşe veriyor.

İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlerin yandığı anları kameraya alarak sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan çekinmiyor.