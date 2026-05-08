İsrail Askerleri, Filistinli Aileyi Naaşı Mezardan Çıkarmaya Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Askerleri, Filistinli Aileyi Naaşı Mezardan Çıkarmaya Zorluyor

08.05.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Cenin'de bir aileyi oğullarının naaşını mezardan çıkarmaya zorladı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli bir aileyi, oğullarının naaşını mezardan çıkararak başka bir yere defnetmeye zorladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gün içinde Asasa köyü mezarlığında defnedilen bir kişinin mezarını kazmaya başladığını aktardı.

Kaynaklar, daha sonra bölgeye gelen İsrail askerlerinin, mezarlığın "Sanur/Tersala" yerleşim yerine yakın olduğu gerekçesiyle aileyi naaşı mezardan çıkarıp başka bir yere nakletmeye zorladığını belirtti.

İsrail makamları geçen ay, 2005 yılında boşaltılan ve Ceba beldesine ait topraklar üzerine kurulu "Sanur" yerleşim yerine yeniden İsraillileri geri getirmişti.

İsrail, eski Başbakan Ariel Şaron döneminde, 2005 yılında "ayrılma planı" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki ve Batı Şeria'daki bazı yerleşimlerden çekilmişti. Bu kapsamda "Sanur" yerleşimi de tahliye edilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusu o tarihten bu yana Cenin ilindeki Ceba ve Silat ez-Zahr beldelerine sık sık baskın düzenleyerek Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun, Cenin-Nablus yolu üzerindeki ve Ceba beldesi sakinlerine ait bazı iş yerleri için de yerleşime yakın oldukları gerekçesiyle yıkım tebligatı gönderdiği kaydedildi.

İsrail makamları 29 Nisan'da "Sanur" yerleşiminde 126 yeni konut biriminin inşasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son dönemde İsrail ordusunun baskınları, gözaltıları ve güç kullanımının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri, Filistinli Aileyi Naaşı Mezardan Çıkarmaya Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Kübra’yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler Kübra'yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 22:21:41. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri, Filistinli Aileyi Naaşı Mezardan Çıkarmaya Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.