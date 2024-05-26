İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu öldürdü

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El Halil'in kuzeydoğusundaki Seir kasabasında Mecd Şahir Aramin (14) isimli bir çocuğa ateş açtı ve ilk yardım ekiplerinin olay yerine ulaşmasına engel olarak çocuğun ölümüne neden oldu.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 519'a yükseldi.