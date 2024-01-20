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İsrail Askerleri Filistinli Gençleri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor - Son Dakika
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İsrail Askerleri Filistinli Gençleri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da alıkonulan Filistinli genç, İsrail askerleri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığını ve öldürülmekle tehdit edildiğini söyledi. İsrail askerlerinin, 15 Ocak'ta Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Dura ilçesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu kalbinden vurulan Muhammed Hasan İbrahim Ebu Sıba (22) ile başından vurulan Ahed Mahmud Evlad Muhammed (24) hayatını kaybetti. Baskın sırasında kaydedilen ve yayımlanan bir video tepkiyle karşılandı. Videoda, Filistinli Baha Ebu Ras'ın İsrail askeri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığı, atılan taşlara siper edildiği ve başına bir silah doğrulttuğu görülüyor.

İsrail Askerleri Filistinli Gençleri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor
20.01.2024 - 20:05,
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İşgal altındaki Batı Şeria'da alıkonulan Filistinli genç, İsrail askerleri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığını ve öldürülmekle tehdit edildiğini söyledi.

İsrail askerlerinin, 15 Ocak'ta Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Dura ilçesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu kalbinden vurulan Muhammed Hasan İbrahim Ebu Sıba (22) ile başından vurulan Ahed Mahmud Evlad Muhammed (24) hayatını kaybetti.

Baskın sırasında kaydedilen ve yayımlanan bir video tepkiyle karşılandı. Videoda, Filistinli Baha Ebu Ras'ın İsrail askeri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığı, atılan taşlara siper edildiği ve başına bir silah doğrulttuğu görülüyor.

Ebu Ras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Dura ilçesinde iş yeri olan cep telefonu dükkanına baskın düzenlediğini ve her yeri aradığını ifade etti.

"İsrail askerleri aramadan sonra beni ve çalışanları dükkandan çıkardı, yakınlarda konuşlanmış durumdaki askeri araçlarına götürdü." diyen Ebu Ras, şunları anlattı:

"Çalışanları uzaklaştırdılar. Askerlerden biri beni canlı kalkan olarak kullanacağını söyledi, atılan taşlardan kaçınmak için silahı omuzuma dayadı.

O anda korkuyla karışık bir dehşet hissettim. İsrail askeri beni tutuyor ve tehdit ediyordu. Sağa sola bakmamamı, bakarsam beni öldüreceğini söylüyordu."

Ebu Ras, Dura kasabasında çatışmaların yaşandığını, İsrail askerlerinin çevredekiler yoğun şekilde ateş açtığını ifade ederek, o an yaşadıklarının "tarif edilemez" olduğunu dile getirdi.

"Yaklaşık 45 dakika boyunca canlı kalkan olarak kullanıldım." diyen Ebu Ras, bu süre zarfında yoğun ve rastgele açılan ateş altından sağ kurtulamayacağını ve öleceğini düşündüğünü aktardı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı günden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 369 oldu.

Kaynak: AA
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