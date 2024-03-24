İsrail askerleri Filistinlilere köpek saldırdı, kadınları güneye göçe zorladı

İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi muhitindeki Filistinlilerin üzerine köpek saldığı, erkekleri öldürdüğü, kadınları ise güneye göçe zorladığı belirtildi.
Sosyal medyada, bir çocuğu kucağında diğer ikisi yanında Gazze kentinden güneye doğru yürüyerek gitmeye çalışan bir kadının videosu yer aldı.
Kadın videoda, Şifa Hastanesi çevresindeki evinden İsrail güçleri tarafından zorla çıkarıldıklarını anlattı.
Kadın, askerlerin tanklarla gelerek evi bastıklarını, evden çıkmalarını istediklerini, üzerlerine köpek saldıklarını, amcası ile eşinin dedesini öldürdüklerini ifade etti.
Filistinli kadın, Şifa Hastanesi çevresinin askerlerin öldürdüğü cesetlerle dolu olduğunu söyledi.
Gözyaşları içindeki kadın, "Bizim suçumuz ne? Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) nerede?" diye sordu.
İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği bildirilmişti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtilmişti.
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