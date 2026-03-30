İsrail Askerleri Filistinliyi Öldürdü

30.03.2026 08:23
Harsa köyünde İsrail askerleri, yaralı bir Filistinliye müdahaleye izin vermeyip hayatını kaybettirdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneybatısındaki Harsa köyünde ateş açtığı 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik ve yerel kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri sabaha karşı Dura beldesine bağlı Harsa köyü kavşağında Remzi Abdulhakim el-Avavide'ye ateş açtı.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin yaralı halde yerde kalan Avavide'nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmasına izin vermediğini, ambulansların anahtarlarına el koyduğunu ve gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail güçlerinin, Avavide'nin cenazesini daha sonra bilinmeyen bir yere götürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

