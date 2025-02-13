İsrail Askerleri Gazze'de Yıkım ve Irkçı Sloganlar Bıraktı - Son Dakika
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İsrail Askerleri Gazze'de Yıkım ve Irkçı Sloganlar Bıraktı

İsrail ordusu, Gazze'deki üniversiteyi yıkıp ırkçı ifadeler yazdı, bölge büyük yıkım yaşadı.

13.02.2025 12:21
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İsrail askerleri, yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ndeki bir üniversite binasının duvarına ırkçı sloganlar yazarak, çevresini de boş mühimmat çöplüğüne döndürdü.

AA, Filistin'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Muğraka bölgesinde bulunan Filistin El-Ezher Üniversitesi Kral 2. Hasan Çevre ve Tarım Bilimleri Fakültesindeki İsrail ordusuna ait boş mühimmat kalıntılarını, binanın içindeki bombalama ve yıkımın etkilerini görüntüledi.

İsrail askerleri tarafından üniversitenin duvarlarına yazılan, Filistinlilere yönelik İbranice ırkçı ve nefret söylemi içeren ifadeler de AA kamerasına yansıdı.

"Ben yıkmak için buradayım"

Askerlerin yazdığı yazılar arasında "Ben yıkmak için buradayım" ifadelerinin yanı sıra altı köşeli "Davut Yıldızı" da yer aldı.

Üniversite binasının hem içeriden hem dışarıdan yıkıldığı, kitaplar ve belgeler ile molozların, İsrail mühimmatının arasına dağıldığı görüldü.

İsrail ordusunun pazar günü Gazze Şeridi'nin ortasındaki "Netzarim Koridoru"ndan tamamen çekilmesi, Tel Aviv'in 15 aydan uzun bir süre boyunca gerçekleştirdiği saldırıların sonucu olarak altyapı, evler ve Filistin tesislerini etkileyen yaygın yıkımın boyutu ortaya çıktı.

Gazze'nin mahallelerinde büyük bir yıkım yaşandı

Netzarim Koridoru'na komşu El-Muğrika, en-Nusayrat, el-Cuhar ed-Dik ve ez-Zeytun Mahalleleri gibi bölgelerdeki yıkım görüntüleri de AA kameralarına takıldı.

Filistinlilere ait mahalleler yoğun bombardımana maruz kalırken, tarım arazileri de sivillerin mallarına zarar veren şiddetli saldırılarda neredeyse yok oldu.

İsrail güçleri, 9 Şubat'ta, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi.

İsrail ordusu, Kasım 2023'ün başlarında Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kentleri, bölgenin orta bölgesinde ve güneyinde bulunan kentlerden ayırdı ve o sırada bir milyon Filistinliyi, bombardıman altında güneye göç etmeye zorladı.

Filistinlilerin sahil yolundan yürüyerek, Selahaddin Yolu'ndan ise araçlarla Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüş süreci 27 Ocak'ta başladı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Netzarim Koridoru'ndan çekilmesiyle bölgeye dönen Filistinliler, yaşadıkları yerin yerle bir olmuş manzarası karşısında şoka uğradı.

Binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki evlerini, arazilerini ve araçlarının akıbetini görmek için bölgeye akın etti. Ancak İsrail güçlerinin bıraktığı yıkım ve enkaz ile karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Gazze'de Yıkım ve Irkçı Sloganlar Bıraktı - Son Dakika

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