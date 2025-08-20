İsrail Askerleri Mühimmat Patlamasında Yaralandı - Son Dakika
İsrail Askerleri Mühimmat Patlamasında Yaralandı

20.08.2025 18:14
İsrail ordusu, Suriye'de düzenlenen saldırılar sırasında bir el bombasının patlaması sonucu 4 askerinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine saldırılar düzenleyen 4 askerinin mühimmat patlaması sonucu hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Hermon Dağı'na (Cebel eş-Şeyh) saldırılar sırasında Suriye ordusuna ait eski bir el bombasının patladığı bildirildi.

İsrail ordusunun patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ilk sonuçlarına göre, Hermon Dağı bölgesinde ele geçirilen silahlar arasındaki eski bir el bombası infilak etti.

Patlamada yaralanan 4 İsrail askerinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

17:27
