İsrail askerleri Nablus'ta baskın düzenleyerek 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınında bulunan Kudüs Caddesi'ne düzenlediği baskın sırasında 6 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.
Filistin resmi Ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınında bulunan Kudüs Caddesi'ne baskın düzenleyerek çevreye ateş açtı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ambulans ekiplerinin, İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı ve Kudüs Caddesi'ne düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaralanan 6 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.
Yaralılardan ikisinin olay yerinde ayakta tedavi edildiği dile getirilen açıklamada, 4 yaralının ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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