İsrail askerleri Nablus'ta Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskın düzenleyerek 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA'ya bilgi veren görgü tanıkları, "Mustarib" (Arap gibi davranan) olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetlerinin Nablus'a baskın düzenleyerek Filistinli eski esir Muhammed Şebbaru'yu gözaltına aldı.

Bu sırada Filistinli silahlı direnişçilerin, araçlara binip bölgeden ayrılmaya çalışan sivil giyimli İsrail güçlerine ateş açtığı belirtildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin Nablus'a baskın düzenleyen İsrail güçleriyle çatıştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 675'i çocuk, 9 bin 720'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.