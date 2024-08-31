İsrail askerleri tarafından alıkonulan Filistinli serbest bırakıldı

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İsrail askerleri tarafından alıkonulduktan sonra ruhsal ve fiziksel şiddet uygulanarak serbest bırakılan 40'lı yaşlarındaki Filistinli Hamis Ebu'r Riş, "annemi istiyorum" diyerek ağladı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan 30 Ağustos'ta serbest bırakılan Ebu'r Riş, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 40'lı yaşlarındaki Ebu'r Riş'in, gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddetin etkisiyle konuşmakta güçlük çektiği ve sürekli ağladığı görüldü.

Görgü tanıkları, Ebu'r Riş'in vücudunda darbedilmekten kaynaklı morluklar olduğunu ve çok ağrı duyduğunu ifade etti.

Ebu'r Riş ağlayarak sürekli "Bana işkence ettiler. Annemi istiyorum. Beni ona götürün, onunla konuşmak istiyorum. Anne seni görmek istiyorum ama yapamıyorum." cümlelerini tekrarladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 310 sağlık personeli ile 36 gazetecinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişiyi alıkoymuştu.