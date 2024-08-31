İsrail askerleri tarafından alıkonulan Filistinli serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerleri tarafından alıkonulan Filistinli serbest bırakıldı

İsrail askerleri tarafından alıkonulduktan sonra ruhsal ve fiziksel şiddet uygulanarak serbest bırakılan 40'lı yaşlarındaki Filistinli Hamis Ebu'r Riş, 'annemi istiyorum' diyerek ağladı.

31.08.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri tarafından alıkonulduktan sonra ruhsal ve fiziksel şiddet uygulanarak serbest bırakılan 40'lı yaşlarındaki Filistinli Hamis Ebu'r Riş, "annemi istiyorum" diyerek ağladı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan 30 Ağustos'ta serbest bırakılan Ebu'r Riş, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 40'lı yaşlarındaki Ebu'r Riş'in, gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddetin etkisiyle konuşmakta güçlük çektiği ve sürekli ağladığı görüldü.

Görgü tanıkları, Ebu'r Riş'in vücudunda darbedilmekten kaynaklı morluklar olduğunu ve çok ağrı duyduğunu ifade etti.

Ebu'r Riş ağlayarak sürekli "Bana işkence ettiler. Annemi istiyorum. Beni ona götürün, onunla konuşmak istiyorum. Anne seni görmek istiyorum ama yapamıyorum." cümlelerini tekrarladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 310 sağlık personeli ile 36 gazetecinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişiyi alıkoymuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsrail, Dünya, gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri tarafından alıkonulan Filistinli serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 19:37:39. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail askerleri tarafından alıkonulan Filistinli serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement