İsrail askerleri Tulkerim'de Filistinli evini yıktı ve mal varlığına el koydu - Son Dakika
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İsrail askerleri Tulkerim'de Filistinli evini yıktı ve mal varlığına el koydu

İsrail askerleri Tulkerim\'de Filistinli evini yıktı ve mal varlığına el koydu

İsrail askerlerinin bugün Tulkerim kentinde gerçekleştirdiği baskında bir Filistinlinin evi yıkıldı ve mal varlığına el konuldu. Baskın 9 saat sürdü ve insansız hava aracı kullanıldı. İsrail askeri buldozerlerinin tahrip ettiği Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaşayan Abdullah ed-Dehmi'nin evi de hedef alındı. Dehmi ve oğlu gözaltına alındı, şiddet gördü ve tehdit edildi. İsrail güçleri ayrıca kampta 4 Filistinliyi öldürmüştü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılar artmaktadır.

21.03.2024 22:09  Güncelleme: 22:11
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İsrail askerlerinin bugün baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi öldürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir Filistinlinin evini yıktığı ve mal varlığına el koyduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na gerçekleşen ve insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı baskın, 9 saat sürdü.

İsrail askeri buldozerlerinin yolları kazarak tahrip ettiği kampta, alt yapı ile bölge sakini Abdullah ed-Dehmi'nin (68) evi de hedef alındı.

Evi yerle bir edilen Dehmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah olmadan seslerle uyandık. İsrail askerleri içeride kim varsa teslim olmasını istiyordu. Başta komşu için sesleniyorlar sandık. Çünkü bizde askerlerce aranan kimse yoktu, evde silah da bulunmuyordu." dedi.

Daha sonra askerlerin kendi adını söylediğini, dışarı çıkıp teslim olmalarını istediğini ve evlerini füzeyle hedef aldıklarını belirten Dehmi, oğluyla dışarı çıktıklarını ve hemen gözaltına alındıklarını söyledi.

Askeri cipin zeminine yatırıldığını ve kalp hastası olmasına rağmen askerlerin kendisini ve oğlunu şiddetli bir şekilde dövdüğünü, öldürmekle tehdit ettiğini anlatan Dehmi, "Sonra silahı teslim etmemi istediler. Onlara hiçbir zaman silahım olmadığını söyledim. Aynı şeyi oğluma da yaptılar. Bizi Tulkerim yakınlarındaki bir askeri kampa götürdükten sonra sabah 8 gibi bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Yorgun ve bitkin düşen yaşlı adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu evime bak. Hiçbir sebep yokken yıktılar. 4 bin dolar parama da el koydular. Hayatımız tehlikede. "

İsrail güçleri, bu sabah Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan El-Menşiyye Mahallesi'ndeki bir alanı insansız hava aracıyla bombalamış, kamptaki 4 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Tulkerim'de Filistinli evini yıktı ve mal varlığına el koydu - Son Dakika

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