İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde biri 7 aylık bebek olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Tel Rumeyde bölgesinde bir araca ateş açtı.
Saldırıda araç içindeki aynı aileden 3 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan 7 aylık bebeğin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Askerlerinden El Halil'de Saldırı - Son Dakika
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