İsrail Askerlerinden Sivil Ölümüne İtiraf

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İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldürdükten sonra "teröristler" diye duyurduklarını itiraf etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldüren İsrail ordusundaki askerlerin itiraflarına yer verildi.

Habere göre İsrail askerleri, "Gazze Şeridi'nde teröristlerin evleri veya düşmanların toplanma alanı olarak belirlenen binalar bombalanarak yerle bir edildikten sonra dahi hedefler listesinden çıkarılmadı. Bu nedenle oralara giren sivillerin hayatı tehdit altındaydı." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hedefler listesini düzenli olarak güncellemediğini aktaran askerler, itiraflarını şöyle sürdürdü:

"Sahadaki askerlere de artık silahlı kişilerin kullanamadığı binalara ilişkin bilgi verilmiyor. Bu nedenle de savaşçı olmadığı halde buralara giren her şahıs İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalır, öldürüldükten sonra da terörist olarak sınıflandırılırdı."

"Netzarim Koridoru'ndaki bir binaya giren her insanın vurulacağı" talimatı

Gazze'de görev yapan ancak adını açıklamak istemeyen üst düzey bir subay, "Ordu talimatlarına göre, aktif hedef olarak gösterilen bir bina her zaman aktif hedef olarak kalacak, içindeki silahlı kişi 6 ay önce öldürülmüş dahi olsa." ifadelerini kullandı.

Hedef olarak belirlenen bazı binalarda aniden hayatın normale döndüğünü görmelerinin ardından buralara giren her şahsı vurma yönünde yeni karar alındığını aktaran subay, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'na ilişkin ordu talimatlarının ise "kimliği fark etmeksizin koridordaki bir binaya giren her insanın vurulacağı" yönde olduğunu belirtti.

"Öldürme yetkisi, keskin nişancının görme menziline kadar uzanır"

Gazze'ye karadan giren 252. Tümeninde görev yapan diğer bir subay da Gazze'de sivilleri öldürme itiraflarını şu sözlerle dillendirdi:

"Tümenin öldürme yetkisi, keskin nişancının görme menziline kadar uzanır. Orada sivilleri öldürüyoruz ve terörist sayılıyorlar. İsrail ordu sözcüsünün öldürülenlerle ilgili açıklamaları, askeri birlikler arasında rekabete dönüşmüştü. Öyle ki 99. Tümen 150 kişiyi öldürmüşse, diğer tümen 200 kişiyi öldürme hedefi koyuyordu."

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 45 bini aştığı vurgulanan Haaretz gazetesinin haberinde, "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, öldürülen silahlı kişiler ile sivilleri ayırmadığı gibi sadece hastanelere ulaşan can kayıplarını duyurmakla yetiniyor. Bu nedenle de can kayıplarıyla ilgili gerçek rakam çok daha fazladır. Öyle ki enkazlar altından çıkarılamayan 10 binden fazla kişi var." denildi.

İsrail makamlarının Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara şüpheyle yaklaştığı ancak Tel Aviv'in Gazze'de öldürülen Filistinli sivillerle ilgili herhangi bir detay paylaşmadığının vurgulandığı haberde, "İsrail ordusu, Gazze'de öldürülenlerden 14 bininin silahlı kişiler olduğunu tahmin ederken, 3 bin kişinin silahlı olduğuna kesin gözle bakıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde "güvenli" diye ilan ettiği el-Mevasi bölgesini ağır bombardımana tuttuğu aktarılan haberde, ordunun yüzbinlerce yerinden edilmiş siviller için çadır kente dönüşen bölgeleri bombalamaktan çekinmediği ve buralara yönelik son günlerde düzenlenen saldırılarda onlarca sivilin öldüğü kaydedildi.