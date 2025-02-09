İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

Güncel

İsrail hapishanelerinde 18 yıldan fazla süre tutuklu kalan Hamas'ın lider kadrosundan Şeyh Cemal et-Tavil, basına yansıyan görüntülerde, dün gerçekleşen esir takasının beşinci turu kapsamında serbest kalmadan önce şiddetli şekilde darbedildiğini açıkladı.

YAHUDİ DÜŞMANLARINA TEHDİT İÇEREN AYETİ OKUTMAYA ÇALIŞTILAR

Serbest kaldıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir hastanede tedavi altına alınan Tavil, serbest bırakılmasından birkaç saat önce İsrail askerlerinin kendisine "Yahudi düşmanlarına" yönelik tehdit içeren Tevrat'taki, "Ebedi halk unutmayacak. Düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yakalayacağım. Onları yok edene kadar geri dönmeyeceğim." ayetini okutmaya çalıştıklarını, bunu reddettiğinde de darbettiklerini anlattı. Esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç otobüsünden inmek için ayağa kalkamayan Tavil, Filistin Kızılayı ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAMAS İŞKENCE İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Hamas'tan dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, esirlerin hapishanelerde trajik koşullarda yaşadıklarının göstergesi olduğu belirtilmişti. Açıklamada, takas anlaşması kapsamında dün ve daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadıkları trajik durumu bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, Hamas yöneticilerinden Cemal et-Tavil'in de aralarında bulunduğu 7 esirin tahliye edildikten hemen sonra hastanelere nakledilmesinin, İsrail cezaevi yönetiminin esirlerin yaş ve sağlık durumlarını gözetmeksizin onlara sistematik kötü muamele uyguladığını ortaya koyduğu aktarılmıştı.