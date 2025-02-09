İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence - Son Dakika
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İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

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İsrail askerlerinin, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 5. turunda 62 yaşındaki Filistinli esir Cemal et-Tavil'i serbest bırakmadan önce "Yahudi düşmanlarına tehdit içeren" Tevrat'taki bir ayeti okutmaya zorladığı, bunu reddetmesi üzerine Tavil'e işkence yaptıkları belirtildi.

09.02.2025 06:46
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İsrail hapishanelerinde 18 yıldan fazla süre tutuklu kalan Hamas'ın lider kadrosundan Şeyh Cemal et-Tavil, basına yansıyan görüntülerde, dün gerçekleşen esir takasının beşinci turu kapsamında serbest kalmadan önce şiddetli şekilde darbedildiğini açıkladı.

YAHUDİ DÜŞMANLARINA TEHDİT İÇEREN AYETİ OKUTMAYA ÇALIŞTILAR

Serbest kaldıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir hastanede tedavi altına alınan Tavil, serbest bırakılmasından birkaç saat önce İsrail askerlerinin kendisine "Yahudi düşmanlarına" yönelik tehdit içeren Tevrat'taki, "Ebedi halk unutmayacak. Düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yakalayacağım. Onları yok edene kadar geri dönmeyeceğim." ayetini okutmaya çalıştıklarını, bunu reddettiğinde de darbettiklerini anlattı. Esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç otobüsünden inmek için ayağa kalkamayan Tavil, Filistin Kızılayı ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAMAS İŞKENCE İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Hamas'tan dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, esirlerin hapishanelerde trajik koşullarda yaşadıklarının göstergesi olduğu belirtilmişti. Açıklamada, takas anlaşması kapsamında dün ve daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadıkları trajik durumu bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, Hamas yöneticilerinden Cemal et-Tavil'in de aralarında bulunduğu 7 esirin tahliye edildikten hemen sonra hastanelere nakledilmesinin, İsrail cezaevi yönetiminin esirlerin yaş ve sağlık durumlarını gözetmeksizin onlara sistematik kötü muamele uyguladığını ortaya koyduğu aktarılmıştı.

İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Nejat Genc:
    israel esirleri ile Filistinli esirlerin arasındaki fiziki koşul ve muamele farkı , Hilal ile hac arasındaki farkın apaçık göstergesidir. 143 7 Yanıtla
  • null:
    yahudi şapkası takanlar,takanlara özenenler ne farkınız var 92 10 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    Gün gelecek İsrail iyi bir tokat yiyecek. Rusya'nın güney koreninde maaşları düşük gıdası pahalı ama dünyanın en iyi silahlarını üretiyorlar. demem o ki işkembe boğaz değil öenmli olan savunma silahtır. savunması olmayanın namusu vatanı dini imanı yoktur 71 5 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Papaz elbisesi bile giyen var 42 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sıkı tutunun birazdan 9 şiddetinde kınama gelir kemerlerinizi bağlayın kemer takamayanlar olduğu yere çöksün 11 18 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Müslüman birliği birleşme olmazsa müslüman milletlerin diğer yahudi milletler altında ezilmesi kaçınılmaz olur.. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. (Mustafa Kemal Atatürk) 10 5 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    zavallığın simgesi : filistin - ilk ve ne hataları oldu onları bu kadar zavallı duruma düşüren ? 10 2 Yanıtla
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