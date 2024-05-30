İsrail askerlerinin baskınında 1 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin baskınında 1 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin baskınında 1 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinlinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Baskın sırasında göğsünden yaralanan Vecih er-Rumhi (20) hayatını kaybederken, 2 Filistinli ağır yaralandı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ayrıca, baskın sırasında Birzeit Üniversitesi öğrencisi Leys Üsame el-Kişi (22) gözaltına alındı. İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 520'ye yükseldi.

30.05.2024 19:59
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinlinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, El-Bire'deki baskın sırasında yaşanan çatışmada göğsünden yaralanan Vecih er-Rumhi (20) isimli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başından ve karnından ağır yaralanan 2 Filistinli ile hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldı.

İsrail güçleri ayrıca, El- Bire'nin Ras et-Tahune Mahallesinde bir evi kuşatarak Birzeit Üniversitesi öğrencisi Leys Üsame el-Kişi'yi (22) gözaltına aldı.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 520'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin baskınında 1 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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