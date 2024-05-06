İsrail askerlerinin baskınında ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail askerlerinin baskınında ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin baskınında ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti. Tulkerim'de İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından ağır yaralanan Ammar Abdullah Ufi (35), İsra Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İsrail askerleri baskın ve kuşatmayı sürdürürken, kamptaki bazı evler askeri gözetleme noktasına dönüştürüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 497'ye yükseldi.

06.05.2024 21:35  Güncelleme: 21:37
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampına düzenlediği baskında ağır yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Tulkerim'de gün içerisinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından ağır yaralanan ve İsra Hastanesine kaldırılan Ammar Abdullah Ufi (35) öldü.

İsrail askerleri ise Tulkerim Mülteci Kampına yönelik baskın ve kuşatmasını sürdürdü. Baskında polis köpekleriyle kadınlar ve çocuklar korkutulurken, kamptaki bazı evler de askeri gözetleme noktasına dönüştürüldü. Onlarca genç ise elleri ve gözleri bağlanarak sorguya çekildi.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus'un Beyt Furik kasabasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını duyurdu. Yaralıların Rafidia Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 497'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin baskınında ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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