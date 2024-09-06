İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve güneyine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri kuzeyde Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı ve Kalkilya ile güneydeki Beytüllahim'e baskın düzenledi.

Beytüllahim'e bağlı Husan kasabasına düzenlenen baskında bir genç kız karnından gerçek mermiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Balata Mülteci Kampı'ndaki baskında ise 30 yaşındaki bir genç şarapnel parçasıyla yaralandı.

Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum kasabasına düzenlenen baskında da askerler Filistinlilerin evlerine göz yaşartıcı gaz bombası attı.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 39 Filistinli öldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında toplamda 691 Filistinli hayatını kaybetti.