İsrail askerlerinin El-Bire baskınında 1 Filistinli ağır yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin El-Bire baskınında 1 Filistinli ağır yaralandı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskında 1 Filistinlinin ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Filistin Kızılayı, Eş-Şerayit bölgesine sabaha karşı düzenlenen baskında karın ve uyluk bölgesinden gerçek mermiyle vurulan kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskında 1 Filistinlinin ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da, İsrail güçlerinin sabaha karşı El-Bire'nin Eş-Şerayit bölgesine baskın düzenlediği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise baskın sırasında 1 kişinin karın ve uyluk bölgesinden gerçek mermiyle vurulduğu ve durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine sürekli baskınlar düzenleyerek Filistinlilere ateş açıyor. Bu baskınlarda şu ana kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin El-Bire baskınında 1 Filistinli ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin El-Bire baskınında 1 Filistinli ağır yaralandı - Son Dakika
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