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İsrail askerlerinin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail askerlerinin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 7'si Cenin'de olmak üzere 8'e yükseldi. İsrail güçleri tarafından vurulan Ahmed Mahmud Hüseyin Muharib ve Vedi Yasir Asus hayatını kaybetti. İsrail'in Cenin'de gerçekleştirdiği saldırıda 4'ü kardeş 6 Filistinli daha ölmüştü.

İsrail askerlerinin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8\'e yükseldi
07.01.2024 - 15:44,
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 7'si Cenin'de olmak üzere 8 'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurulan Ahmed Mahmud Hüseyin Muharib'in (28) yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail'in şafak vakti düzenlediği Cenin saldırısında yaralanan Vedi Yasir Asus'un (18) kurtarılamayıp hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bugün içinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi.

İsrail, Cenin'de 4'ü kardeş 6 Filistinliyi öldürmüştü

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Cenin kentinin güney kesimindeki Şehitler Kavşağı yakınında Filistinlilere SİHA ile saldırı düzenlemişti.

Saldırıda Hezza Nacih Hasan Derviş (27), Rami Nacih Hasan Derviş (22), Ahmed Nacih Hasan Derviş (24) ve Ala Nacih Hasan Derviş (29) isimli dört kardeş ile Rızkullah Nebil Süleyman (18) ve Muhammed Yasir Musa Asus hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, bölgede herhangi bir karışıklığın olmadığını, gençlerin sadece dışarıda bir arada oturduklarını aktarmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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