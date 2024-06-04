İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 2 Filistinli genç öldü - Son Dakika
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İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 2 Filistinli genç öldü

İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 2 Filistinli genç öldü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli genç hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinli sayısı 527'ye yükseldi. Tulkerem'deki Filistinli Gruplar Koordinasyon Komitesi, saldırıyı kınayarak gençler için kentte yas ilan etti. İsrail ordusu ayrıca Tulkerem kentinin birçok mahallesine baskınlar düzenledi ve evlerde arama yaptı.

04.06.2024 09:17
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli genç öldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Tulkerem Mülteci Kampı'nda yaşayan Abdulfettah Salahaddin Cebere ile Ahmed Mustafa Receb adlı Filistinli gençler İsrail askerlerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 527'ye yükseldi.

Tulkerem'deki Filistinli Gruplar Koordinasyon Komitesi, saldırıyı kınarken gençler için kentte yas ilan etti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Tulkerem'in batısındaki askeri kontrol noktasında Filistinlilere ait bir araca ateş açtığını söyledi.

Görgü tanıkları, askerlerin sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini belirttti.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu bu sabah, Tulkerem kentinin birçok mahallesine baskınlar düzenledi.

Binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştiren İsrail ordusu evlerde arama yaptı.

Kaynak: AA

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