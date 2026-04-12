İsrail Ateşiyle Bir Baba Hayatını Kaybetti

HAN Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kızını okuldan almaya giderken başından vurulan 48 yaşındaki Filistinli baba Yahya Said Yahya el-Ağa yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kızını okuldan almaya giden Ağa, kentin Salahaddin Caddesi ile 5. Cadde'nin kesişim noktasında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu.

Ağa, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Filistinlinin yakını Ahmed el-Ağa, AA muhabirine, kardeşinin kızını okuldan almak üzereyken başından vurularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Ağa, bölgede yaşayan Filistinlilerin silahsız siviller olduğunu ve günlük yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları sırada hedef alındıklarını belirterek, bu tür olayların uzun süredir tekrarlandığını ve halkın sürekli tehdit altında yaşadığını dile getirdi.

İsrail askerlerinin özellikle belirli bölgelerde sivilleri hedef aldığını anlatan Ağa, insanların yalnızca geçimlerini sağlamak ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları sırada dahi risk altında olduğunu vurguladı.

Yahya el-Ağa'nın eşi Yasemin el-Ağa da bölgedeki bir kişinin kendisini arayarak eşinin vurulduğunu haber verdiğini belirtti.

Üç çocuk annesi olduğunu belirten Ağa, bölgede sürekli korku içinde yaşadıklarını ve geceleri uyuyamadıklarını aktarırken "ateşkes" söylemlerine rağmen sahada güvenli bir ortam bulunmadığını dile getirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 750 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 90 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 329'a, yaralı sayısının ise 172 bin 192'ye çıktığı kaydedilmişti.