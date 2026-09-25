İsrail ateşkes ihlallerini sürdürdü, Gazze'deki saldırılarda 4 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail ateşkes ihlallerini sürdürdü, Gazze'deki saldırılarda 4 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Han Yunus'un Batn es-Semin bölgesi ile Zevayide beldesindeki saldırılarda biri genç kız, biri ağır 4 Filistinli yaralandı.

Ateşkesi ihlal etmeye devam eden İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kentine bağlı Batn es-Semin bölgesine topçu atışıyla saldırdı.

Sivil yerleşim yerlerindeki yapıları ve yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alan saldırılarda biri genç kız, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde de İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) yerinden edilenlerin sığındığı kampı bombaladı.

Saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kuzeyde ise Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan yoğun ateş açıldı. Söz konusu saldırılarda yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi alınamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bini aşkın kişi yaralandı.

Bölgede 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail ihlallerinde ise 1402 Filistinli hayatını kaybederken, 4 bin 881'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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