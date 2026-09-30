İsrail ateşkese rağmen Gazze'de evleri hedef aldı, bir kadın öldü, 5 kişi yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir kadın yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılara devam ediyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardıkları bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki bir evi havadan bombaladı.

Saldırıda Filistinli kadın İman Abdulal hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde ise İsrail savaş uçakları iki evi hedef aldı.

Saldırıda yaralanan 3 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna patlayıcı bir düzenek bıraktı. Kampın doğusunda konuşlu askeri araçlar ise Filistinlilere ait evlere doğru yoğun ateş açtı.

Han Yunus'un güneyindeki Kizan Ebu Raşvan bölgesinde, İsrail askerlerinin araçlardan açtığı yoğun ateş sonucu Filistinli bir kadın sırtından yaralandı.

İsrail, iki yıl boyunca gerçekleştirdiği ağır saldırıların ardından 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında 1422 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 996 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.