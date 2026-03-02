İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hava saldırısı ve topçu atışıyla hedef aldı.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, İsrail güneydeki Han Yunus kentinin doğusunu vurdu. Orta kesimdeki Deyr Belah kentinin doğusuna da havadan saldırı düzenlendi ve bölgeye "Sarı Hat"tın gerisinden ateş açtı.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerini ve Beyt Lahiya'nın doğusu ve kuzeyindeki bölgeleri topçu atışları ve hafif silahlarla hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz her hangi bir bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını neredeyse her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren, son verilere göre İsrail saldırılarında 629 kişi hayatını kaybetti, 1693 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 72 binden fazla kişi yaşamını yitirirken 171 binden fazla kişi de yaralandı.