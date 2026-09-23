İsrail ateşkese rağmen Han Yunus'ta sivil aracı İHA ile vurdu, 1 ölü, 3 yaralı

İsrail ateşkese rağmen Han Yunus'ta sivil aracı İHA ile vurdu, 1 ölü, 3 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlenen İHA saldırısında Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde sivil bir araç hedef alındı. Saldırıda bir Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı; İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) sivil aracı hedef aldığı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde bir aracı İHA ile vurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre bir Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Kaynak: AA
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