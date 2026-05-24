İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı

24.05.2026 10:53
İsrail ordusunun saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, ateşkes ihlal ediliyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait İHA'lar sabah saatlerinde Nebatiye ve çevresindeki beldelere bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Nebatiye-Zefta otoyolunda Nebatiye Belediyesine ait bir aracı hedef alan İHA saldırısında belediye çalışanı Muhammed el-Cevad Fadi Bitar hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir başka İHA ise gece saatlerinde Düveyr beldesinin güney girişine düzenlenen saldırı sonrası bölgede inceleme yapan bir grup genci hedef aldı. Saldırıda Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi yakınlarında seyreden bir motosikletin hedef alındığı İHA saldırısında da bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait İHA'lar Nebatiye kentindeki ticaret merkezini hedef aldı, savaş uçakları da Cebşit, Yuhmur Şakif, Kakaiyet Cisir ve Doğu Zavtar beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Beyrut, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
