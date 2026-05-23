İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırıyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeyi hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana Ganduriyye, Yuhmur Şakif, Şehabiyye, Cel Bhr, Bakbuk ve Habbuş beldelerini hedef aldı. Bakbuk'taki saldırıda Suriyeli işçiler yaralandı.

İsrail topçuları da Kabriha, Ceşit ve Şevkin beldelerine saldırı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları ise Nebatiye kentinde bir motosikleti ve Lübnan ordusuna ait bir kışlanın çevresine saldırdı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 111 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.