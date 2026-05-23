İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırıyor

23.05.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeyi hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana Ganduriyye, Yuhmur Şakif, Şehabiyye, Cel Bhr, Bakbuk ve Habbuş beldelerini hedef aldı. Bakbuk'taki saldırıda Suriyeli işçiler yaralandı.

İsrail topçuları da Kabriha, Ceşit ve Şevkin beldelerine saldırı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları ise Nebatiye kentinde bir motosikleti ve Lübnan ordusuna ait bir kışlanın çevresine saldırdı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 111 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Beyrut, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Tarihi adım T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
Elazığ’da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

13:26
Hakan Safi büyük oynuyor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 14:00:27. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.