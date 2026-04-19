İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'da Operasyonları Sürdürüyor

19.04.2026 14:21
İsrail ordusu, ateşkes sürecinde Lübnan'ın güneyinde yıkım ve saldırılara devam ediyor.

BEYRUT, 19 Nisan (Xinhua) -- İsrail güçleri perşembe gecesi yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki askeri operasyonlarına devam etti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Nebatiye kentindeki Deyr Siryan köyünün çevresini topçu saldırısıyla hedef alırken, Mercayun'daki Taybe köyünde ise geniş çaplı ev yıkımları gerçekleştirdi.

İsrail güçleri Hiyam kasabasını tamamen abluka altına alarak bölge sakinlerinin geri dönmesini engellemek amacıyla tüm girişleri toprak setler ve bariyerlerle kapattı. İsrail'in kasaba içinde yıkım faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Bint Cubeyl bölgesinde yer alan Beyt Lif Kasabası Belediye Başkanı İzzet Hammud, İsrail'in devam eden yıkım, buldozer çalışmaları ve konutları hedef alan faaliyetlerini durdurması için Lübnanlı yetkililere çağrıda bulundu.

İsrail'in ateşkesi kullanarak ihlallere devam ettiğini kaydeden Hammud, mülklerini incelemek için geri dönmek isteyen bölge sakinlerinin hala engellendiğini söyledi.

Lübnanlı yetkililer, Hizbullah'ın şu ana kadar herhangi bir misillemede bulunmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamanın ardından İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes perşembeyi cumaya bağlayan gece yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Xinhua

