İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Bombaladı - Son Dakika
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İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Bombaladı

16.07.2026 16:39
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İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Yukarı Nebatiye beldesindeki Deyr Mahallesi'nin çevresine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sırasındaki patlama seslerinin Nebatiye vilayetinin büyük bölümünden duyulduğu, hedef alınan bölgeden yoğun dumanların yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentine bağlı Reşef beldesini topçu saldırısıyla hedef aldı.

Nebatiye'nin Beyt Yahun beldesinin çevresinde ise İsrail askerlerinin çok sayıda evi ve araziyi ateşe verdiği bildirildi.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının sabaha karşı güneydeki Beraşit ve Beyt Yahun beldelerinin çevresini de hedef aldığı kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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