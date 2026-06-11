İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Bombalamaya Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Bombalamaya Devam Ediyor

11.06.2026 12:23
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İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarına ateşkese rağmen gece saatlerinde devam etti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik saldırılarını geceden bu yana sürdürdü.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin el-Makasid Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Hedef alınan evde ve çevredeki araçlarda yangın çıktı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Nebatiye'nin Sir el-Garbiyye ve Adşit beldelerini topçu ateşiyle hedef alırken, Yukarı Nebatiye, Necde Hastanesi çevresi ve Kefr Rumman Kavşağı'nı vurdu.

Lübnan'ın güneyinde İsrail topçusu Cizzin bölgesindeki Katrani'nin kırsalını ve Hasbaya ilçesine bağlı Keferşuba beldesinin çevresini bombalarken, bir insansız hava aracı (İHA) da Sur kentindeki Şehhabiye beldesini hedef aldı.

Lübnan'ın doğusunda ise İsrail'e ait bir İHA, Baalbek'in batısındaki Taraya beldesi ovasında bulunan bir eve saldırı düzenledi.???????

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 696 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Bombalamaya Devam Ediyor - Son Dakika

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