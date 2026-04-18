İsrail, Ateşkesi İhlal Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah'a saldırarak ilan edilen geçici ateşkesi ihlal etti.

İsrail ordusu, Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek düzenlediği hava saldırısıyla ilan edilen 10 günlük geçici ateşkesi ihlal etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sabah saatlerinde 401. Zırhlı Tugay Birliklerine birkaç Hizbullah mensubunun yaklaştığı öne sürüldü.

Açıklamada, Hizbullah mensuplarının hedef alındığı iddia edilerek Lübnan'ın güneyine hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki bir başka bölgede ise bazı Hizbullah mensuplarının bir tünele girdiğinin tespit edildiği ileri sürülerek hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zhegrova’dan Beşiktaş’a yeşil ışık Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig
ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Barcelona’dan Vedat Muriqi sürprizi Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi

20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
19:28
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da ilk gol 2. dakikada geldi
Canlı anlatım: Ankara'da ilk gol 2. dakikada geldi
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 20:36:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.