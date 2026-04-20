İsrail Bakanı'ndan Sikorski'ye Tepki - Son Dakika
İsrail Bakanı'ndan Sikorski'ye Tepki

20.04.2026 16:49
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Sikorski'yi iftirayla suçlayarak olayı 'operasyonel kaza' olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli askerin Hazreti İsa heykelini parçalamasına tepki gösteren Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'yi, "asılsız ve iftira niteliğindeki beyanlarda bulunmakla" suçladı.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrailli askerin Lübnan'da Hazreti İsa heykelini parçalamasına tepki gösteren ve sorumluların cezalandırılmasını isteyen Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sikorski'yi hedef aldı.

İsrail ordusunun yalnızca Filistinlileri değil İsrailli esirleri dahi hedef aldığını vurgulayan Sikorski'yi, "cehalet ve derin bir anlayış eksikliğiyle" suçlayan Bakan Saar, "İsrail ordusuna yönelik asılsız ve iftira niteliğindeki beyanlarınızı şiddetle reddediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırılarını "operasyonel kaza" olarak nitelendiren Saar, "tehlikeli sonuçlara yol açabilecek sorumsuz beyanlarda bulunma konusunda dikkatli" olunması gerektiğini söyledi.

Sikorski, İsrailli bir askerin Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalamasıyla ilgili, "İsrail ordusu askerleri, savaş suçlarını kendileri itiraf ediyor. Yalnızca Filistinli sivilleri değil, kendi rehinelerini bile öldürdüler." ifadelerini kullanmıştı.

-İsrail ordusu saldırıyı kabul etmiş, yetkililer ise özür dilemişti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçaladığına ilişkin fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Hristiyan bir dini sembole yönelik saldırısının ciddi ve utanç verici olduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı özür diliyor ve duyguları incinmiş her Hristiyan'ın önünde başımızı eğiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da X'ten konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu olay dolayısıyla üzüntü duyduğunu bildirmiş ve bu eylemi kınamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanı'ndan Sikorski'ye Tepki - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İsrail Bakanı'ndan Sikorski'ye Tepki - Son Dakika
