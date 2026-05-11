İsrail Bakanı Yaptırımları Reddetti

11.05.2026 17:39
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, AB'nin yaptırımlarını 'keyfi' ve 'siyasi' olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım kararının ardından, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın Yahudi vatanı olduğunu savundu.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yaptırımların "keyfi" ve "siyasi" olduğunu iddia etti.

"İsrail, vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik yaptırımlar uygulanması kararını kesin bir şekilde reddediyor." ifadesini kullanan Saar, işgal altındaki Batı Şeria'da her gün saldırılar düzenleyen, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımların temeli olmadığını ileri sürdü.

Saar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Yahudilerin ana vatanı olduğunu iddia ederek, burada Filistin topraklarını gasbederek yasadışı Yahudi yerleşimi kurma hakları olduğunu savundu.

İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın belgelendirilmiş şekilde İsrail'in olduğunu ortaya atan Saar, bu toprakların İsrail'den alınamayacağını iddia etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının, Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurmuştu.

AB dışişleri bakanların, İsraillilerin yanı sıra Hamas'ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

İsrail ordusu ile gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda Ekim 2023'ten bu yana artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre, bölgede söz konusu dönemde gaspçı İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarında, 1150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, 22 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

