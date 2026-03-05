İsrail Bakanından Dahiye'ye Yıkım Tehdidi - Son Dakika
İsrail Bakanından Dahiye'ye Yıkım Tehdidi

05.03.2026 18:17
İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Beyrut'taki Dahiye bölgesine büyük yıkım tehdidinde bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini geniş çaplı yıkıma uğratma tehdidinde bulundu.

İsrail basınında çıkan habere göre, Smotrich ülkenin kuzey sınırı ziyaret etti.

Aşırı sağcı Bakan, Hizbullah'ın İsrail'e saldırarak bir hata yaptığını ve "ağır bir bedel" ödeyeceğini iddia etti.

Smotrich, İran'a ve Hizbullah'a yönelik saldırıları savunarak, Lübnan'ın güneyi ve Dahiye bölgesi için İsrail ordusunun yaptığı tahliye uyarılarına dikkati çekti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, büyük yıkım tehdidinde bulunarak, "Çok yakında Dahiye, Han Yunus gibi görünecek." iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın yoğun varlık gösterdiği Dahiye bölgesine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail Bakanından Dahiye'ye Yıkım Tehdidi
