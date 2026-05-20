İsrail Bakanından Skandal Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Bakanından Skandal Açıklama

20.05.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşırı sağcı Bakan Eliyahu, Filistinlilere hakaret etti, tepkilere yol açtı.

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, İsrail kurulmamış olsaydı işgal altındaki Filistin topraklarında "Arapların hala develere biniyor olacağını" söyleyerek Filistinlilere hakaret etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Meclisteki özel bir oturumda konuşan Eliyahu, İsrail vatandaşı Filistinli milletvekilleri ırkçı ifadelerle hedef aldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ra'am Partisi Milletvekili Velid Alvaşla'nın ardından konuşan aşırı sağcı Eliyahu, "İsrail kurulmasaydı, Velid ve arkadaşlarının akademik eğitim görmesine yardımcı olmasaydı, hala develere biniyor olurlardı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in geçen yıl kasım ayında benzer ifadelerle Suudi Arabistan'ı hedef alması tepkilere neden olmuştu.

Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin devleti istediklerini söylüyorsa. Arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler üzerine Smotrich, kullandığı yanlış ifadeler nedeniyle üzgün olduğunu ileri sürerek Suudi Arabistan'dan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanından Skandal Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:29:31. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Bakanından Skandal Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.