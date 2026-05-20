İsrail Bakanları Arasında Sosyal Medya Tartışması

20.05.2026 17:02
İsrail'deki bakanlar, aktivistlere kötü muamele nedeniyle sosyal medya üzerinden karşı karşıya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı.

Ben-Gvir'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gitmesi ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşması, Bakan Saar'ın tepkisini çekti.

Saar, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Ben-Gvir'in söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Bu utanç verici gösteriyle ülkemize bilerek ve isteyerek zarar verdiniz. Üstelik bu ilk kez de değil. Hayır, siz İsrail'in yüzü değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise Saar'ı "terör destekçilerine boyun eğmekle" suçladı ve "Saar'dan İsrail'in artık bir şamar oğlanı olmayı bıraktığını anlaması beklenir." açıklamasını yaptı.

Ben-Gvir, İsrail topraklarına "terörü desteklemek ve Hamas'la dayanışma göstermek" için gelen kim varsa "tokat yiyeceğini" savunarak, Küresel Sumud Filosu aktivistlerini sosyal medyadan da provoke etmeyi sürdürdü.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülerde, Bakan'ın geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.

Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "Çok yaşa İsrail" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı görülüyor.

İsrailli Bakan'ın "İsrail'e hoş geldiniz" mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistler limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek bir yerde toplu halde tutuluyor.

Alıkonulan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmüştü.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

