İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konvoyuna saldırı girişimi - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konvoyuna saldırı girişimi

İsrail Başbakanı Netanyahu\'nun konvoyuna saldırı girişimi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyuna fiziki saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Netanyahu'nun güvenlik ekibi tarafından olay yerinde yakalanan şüpheli, polis tarafından sorgulanıyor. Saldırının nedeni ve saldırganın uyruğu hakkında henüz bilgi verilmedi.

02.05.2024 20:11
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyuna "fiziki saldırı" girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun konvoyunun geçtiği sırada aracının camından dışarı sarkan bir kişi eliyle konvoya saldırı girişiminde bulundu.

Netanyahu'nun güvenlik ekibinin saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen kişiyi olay yerinde gözaltına aldığı ve polis tarafından sorgulandığı kaydedildi.

Gözaltına alınan kişinin 58 yaşında olduğu belirtilirken, saldırganın uyruğu ve saldırı nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre ise şüpheli araçtan çıkmadığını ve trafiği durdurmadığını ancak sadece elini camdan dışarı çıkartarak konvoya küfrettiğini söyledi.

Kaynak: AA

İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konvoyuna saldırı girişimi - Son Dakika

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