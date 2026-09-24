İsrail Başbakanı'nın uçağı, Mamdani endişesiyle BM'ye 106 km uzaktaki Stewart'a indi - Son Dakika
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İsrail Başbakanı'nın uçağı, Mamdani endişesiyle BM'ye 106 km uzaktaki Stewart'a indi

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin havalimanlarında beklemeye izin vermeyeceği endişesiyle BM'ye 106 kilometre uzaktaki Stewart Havalimanı'na indi. UCM'nin tutuklama kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kentteki havalimanlarında beklemesine izin vermeyeceği endişesiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta yer alan New York kent merkezi dışındaki sivil ve askeri amaçlarla kullanılan bir havalimanına iniş yaptı.

Filght Radar'a göre, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen Netanyahu'nun uçağı ABD seyahati sırasında Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

Netanyahu'yu taşıyan uçak, New York'un ana uluslararası havalimanları yerine bugün konuşma yapacağı BM Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta yer alan New York Stewart International Airport'a (SWF) indi.

İsrail basını, Netanyahu'nun New York kent merkezindeki bir havalimanı yerine SWF'yi tercih etmesinde New York Belediye Başkanı Mamdani'nin kentteki havalimanlarında İsrail Başbakanı'nın uçağının beklemesine izin vermeyebileceği endişesinin etkili olduğunu yazmıştı.

Geçen sene yapılan BM 80. Genel Kurul oturumlarında Netanyahu kürsüye çıktığında pek çok ülkenin temsilcisi salonu protesto amacıyla terk etmiş, İsrail Başbakanı neredeyse tamamen boş bir salona hitap etmek zorunda kalmıştı.

Tel Aviv hükümetinin ateşkese rağmen Gazze'ye devam eden saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gaspları, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun bu yıl da BM salonunda protesto edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
YunanistanPolitikaNew YorkİsrailFransaİtalyaGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı'nın uçağı, Mamdani endişesiyle BM'ye 106 km uzaktaki Stewart'a indi - Son Dakika
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