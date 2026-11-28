İsrail basınına göre kabine, Gazze planını onaylamak için pazar günü toplanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail basınında yer alan Kanal 12 haberi, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın Gazze planının uygulanmasını onaylamak üzere pazar günü kabineyi toplayacağını aktardı. Toplantı, Netanyahu hükümeti üzerinde anlaşmayı uygulama baskısının sürdüğü bir dönemde yapılacak.
İsrail basını, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasını onaylamak için pazar günü kabineyi toplayacağını bildirdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, kabine toplantısı, Netanyahu hükümeti üzerinde anlaşmayı uygulama konusunda baskının sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek.
Kabine, Trump'ın Gazze planının uygulanmasını onaylamak için pazar günü toplanacak.
İsrail, yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmişti
İsrail, ABD Başkanı Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek saldırılarını ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarını sürdürmüştü.
Anlaşmaya rağmen işgalini genişleten İsrail, Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutuyor.
Temmuzda Barış Kurulu, Gazze'de yönetimin Filistinli teknokratik hükümete devredilmesi ve silahsızlandırılma konusunda Hamas ile mutabakata varmıştı.
Buna karşın Netanyahu, planın uygulanmasına yönelik adımların atılmasını reddetmişti.
Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'in ve Barış Kurulunun, Netanyahu'yu 20 maddelik Gazze ateşkes planını uygulaması konusunda uyardığı bildirilmişti.
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