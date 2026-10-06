İsrail basınına göre Rubio, İzlanda seyahatinde Netanyahu'yu telefonla aradı

İsrail basınına göre Rubio, İzlanda seyahatinde Netanyahu'yu telefonla aradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail basınına göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün İzlanda'ya giderken uçaktayken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayıp görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.
İsrail basınına göre, Rubio'nun dün İzlanda'ya yolculuğu sırasında uçağındayken Netanyahu'yu telefonla arayarak görüştüğü aktarıldı.
Haberde, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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