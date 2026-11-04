İsrail Başsavcısı, 4 Filistinli vekil sorgusu için Şin-Bet'ten delil istedi

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin, seçimlere hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin somut delil sunmaksızın İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 milletvekilini sorgulamayı talep ettiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan i24News televizyonunun haberinde, Şin-Bet Direktörü Zini'nin Raam Partisi lideri Mansur Abbas, Taal Partisi lideri Ahmad Tıybi, Balad Partisi Başkanı Sami Abu Şehade ve ismi açıklanmayan bir milletvekilini sorgulamak istediği, ancak Başsavcılığa ve kurulan ortak soruşturma ekibine herhangi bir kanıt sunmadığı aktarıldı.

Haberde, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın sorgulama izinlerini onaylayıp onaylamayacağına karar vermeden önce delilleri talep ettiği, ancak Şin Bet'in ismi açıklanmayan milletvekili haricinde hiçbir delil sunmadığı belirtildi.

Ayrıca, ortak bir soruşturma ekibi kurma kararı almasına rağmen, Şin Bet'in polisle de hiçbir delil paylaşmadığı aktarıldı.

"Zini, Netanyahu'nun siyasi uzantısı gibi hareket ediyor"

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ise Şin-Bet Direktörü Zini'yi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "siyasi bir kolu" gibi hareket etmekle suçladı.

Ortak Liste'den yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu koltuğuna tutunmaya çalışıyor ve hükümetine karşı oy kullanmak için sandığa akın eden Arap halkını itibarsızlaştırmaya çabalıyor. Netanyahu tarafından atanan Zini ise onun hizmetinde siyasi bir uzantı gibi hareket ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Netanyahu ve Zini'nin yüz binlerce Filistin asıllı vatandaşın oyunu bir "güvenlik tehdidine" ve seçilmiş temsilcilerini ise "şüpheliye" dönüştürmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Likud, somut delil talep eden Başsavcıyı hedef aldı

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi ise Filistin asıllı milletvekillerinin sorgulanması talebi karşısında somut delil talep eden Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı hedef aldı.

Seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla nihai sonuçların açıklanmasını geciktirmeye çalışan Likud'dan yapılan açıklamada, Baharav-Miara'yı sorgulamaları engellemekle ve "seçimlere hile karışmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı örtbas etmeye çalışmakla" suçladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başsavcı Baharav-Miara'nın görevden alınmasını ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri hakkındaki soruşturmanın Şin-Bet Direktörü David Zini tarafından yürütülmesini istedi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Başsavcı, kelimenin en ağır anlamıyla bir suçludur. Sağ siyasetçilere kumpas kurup dosya hazırlarken, solcularla ilgili soruşturmaları tıkamaktadır. Görev süresinin başında onun derhal kovulmasını talep ettiğimde hükümette tek kalmış olmam ne kadar acı." dedi.

"Makul bir gerekçe olmaksızın seçilmiş yetkililer sorgulanmaz"

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Netanyahu'nun atadığı iç istihbarat teşkilatı Direktörü Zini'yi açıkça hukukun üstünlüğünü çiğnemeye çalışmakla suçladı.

Başsavcı Baharav-Miara yazılı açıklamasında, "Hukuk devletinde, makul bir gerekçe ve delil olmaksızın vatandaşlar veya seçilmiş yetkililer sorgulanamaz. Şin Bet veya başka bir tarafın elinde soruşturmayı haklı çıkaracak deliller varsa, bunları sunmaktan çekinmemelidir. Sorgulanması gereken kim varsa sorgulanacaktır, ancak hukuki ve somut bir delil olmadan hiç kimse sorguya çekilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Başsavcısı, Şin Bet'in 2 gündür ortak soruşturma ekibine delil teslim etmediğini, bunun da tahkikatı tıkadığını ve yetkililerin dosyayı bir sonuca bağlamak için çalıştığını sözlerine ekledi.

?İsrail'de seçimlere hile karıştırıldığı iddiaları

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçim sonuçlarının 4 Kasım'a kadar kesinleşmesi beklenirken, Netanyahu'nun partisi Likud başta olmak üzere aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüş, iddialar üzerine Şabak soruşturma başlatmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetmişti.