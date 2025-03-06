İsrail Başsavcısı Görevden Alınıyor - Son Dakika
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İsrail Başsavcısı Görevden Alınıyor

İsrail Adalet Bakanı Levin, Başsavcı Miara'nın görevden alınması için işlem başlattı.

06.03.2025 00:17
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İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınması için işlem başlattı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Bakan Levin hükümetin iradesini engellemekle suçladığı Miara'nın Başsavcılık makamını siyasallaştırdığını öne sürdü.

Bakan Levin, bu akşam saatlerinde kabine sekreterine başsavcının görevden alınmasını hükümetin gündemine almasını ve kısa sürede bir tarih belirlemesini isteyen ek bir mektup gönderdi.

Levin, Baharav-Miara'nın görevden alınması için gönderdiği mektupta, "Başsavcı, hükümet muhaliflerinin uzvu gibi hareket ediyor ve seçmenin iradesini engellemek için hiçbir çabadan kaçınmıyor." ifadesini kullandı.

Başsavcı, hükümetin önerdiği yasalar, atamalar ve eylemler konusunda hükümete defalarca karşı çıkmış, hükümetin aldığı tedbirlerin hukuka aykırı olduğunu ve hukukun üstünlüğünü çeşitli şekillerde zedelediğini ileri sürmüştü.

Başsavcı Miara, hükümetin 2023'te duyurduğu tartışmalı yargı reformu planına muhalefet etmiş, İsrail Yüksek Mahkemesi ise tartışmalı reform planını geçen yıl ocak ayında anayasaya aykırı bularak iptal etmişti.

Miara, İsrail tarihinin en sağcı koalisyon hükümetinin hazırladığı yasa tasarıları, yaptığı atamalara hukuka aykırılığı ve hukukun üstünlüğünü zedelediği gerekçesiyle pek çok kez itiraz etmişti.

Miara, 7 Şubat 2022'de 6 yıllığına İsrail Başsavcılığı görevini üstlenmişti.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Yargı, Son Dakika

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