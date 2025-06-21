İsrail Başsavcısı'ndan Gazeteci Sansürü ile İlgili Talep

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetten gazetecilerin çalışmalarını kısıtlayan kararın dayanağını açıklamasını talep etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Miara, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İletişim Bakanı Shlomo Karhi'den yabancı gazetecilerin çalışmasının kısıtlanma nedeni hakkında izahat istedi.

Sansür kararının iptali yoluna gitmeyen Başsavcı, bakanlık ofislerine yabancı medya kuruluşlarının yayınları için İsrail ordusu sansür biriminin onayına başvurmanın niçin gerekli olduğunun açıklanmasını talep etti.

Başsavcı, kararın basın özgürlüğünün ihlali anlamına geldiği ve demokrasinin temel ilkelerinden birinin ihlali olduğu için yasal dayanağının olup olmadığının sorgulanmasını istedi.

Aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Karhi, Başsavcının talebinin İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağı iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, yerel ve yabancı basın için sansür kurallarını sıkılaştırmıştı

İsrail Ordusu Sansür Şefi Tuğgeneral Kobi Mandelblit tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun etki alanlarına ilişkin sansür rehberinin güncellendiği" belirtilmişti.

Mandelblit, "düşman tarafından vurulan alanların görüntülerine ilişkin belgelerin" yayımlanması öncesinde İsrail ordusu sansür biriminin onayına sunulması gerektiğini duyurmuştu.

Kararın İsrail basını ve uluslararası medyayı kapsadığına dikkati çeken Mandelblit, aksi durumda hareket edenlerin "devlet güvenliğine zarar vermiş" ve "düzenlemeleri ihlal etmiş" sayılacağını ifade etmişti.

Mandelblit, söz konusu kararın sadece görüntüleyen kişiyi değil, yayımlayan kuruluşu, editörü ve kuruluşun sahibini ilgilendirdiğini kaydetmişti.