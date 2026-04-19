İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı

19.04.2026 13:08
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı, yaralanmalar yaşandı.

BATI İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sırasında 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin çeşitli belde ve köylerine düzenlenen baskınlar sırasında 8 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Nablus'tan iki kardeşi ve Ramallah'ın batısındaki Rantis köyünden bir üniversite öğrencisini de evlerine düzenledikleri baskınların ardından gözaltına aldı.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskınlar sırasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu birçok Filistinliyi darbettiğini ve yaralanmalara neden olduğunu kaydetti.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarının yanı sıra bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Filistinlilere, evlerine, tarladaki ekinlerine ve ağaçlarına yönelik saldırılarını sürdürdü.

Bölgedeki yerel kaynakların aktardığına göre, gaspçı İsrailliler, Beytüllahim kentine bağlı İşş Gurab ve Cebel Herase bölgelerinde Filistinlilerin evlerine saldırdı ve zeytin ağaçlarını söktü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
12:09
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
SON DAKİKA: İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
